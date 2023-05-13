ليبيا.. ارتفاع في درجات الحرارة والقصوى تصل لـ 41 درجة

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، اليوم السبت، منخفضا صحراويا يؤثر على مناطق غرب ليبيا، برياح نشطة وارتفاع في درجات الحرارة، يمتد تأثيره ليشمل بعض المناطق الشرقية.

في رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر السحب من مساء يوم الإثنين، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية، وتسجل تراجعا تدريجيا من مساء غد، ويكون ملحوظا يوم الإثنين على أغلب المناطق.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد، السماء صافية إلى قليلة السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و35 درجة مئوية، ولا تتجاوز 23 درجة مئوية على أقصى الساحل الشرقي وتسجل زيادة من يوم غد على أغلب المناطق.

وفي الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة، السماء صافية إلى قليلة السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و41 درجة مئوية، وتسجل زيادة غدا على أغلب المناطق، ثم تتراجع بداية من مساء الإثنين.

وفي الواحات – السرير – تازربو- الكفرة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و35 درجة، وتسجل ارتفاعا يوم الإثنين.