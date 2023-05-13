نيابة الخمس تبحث تعزيز التقيد بقواعد سلامة المنتجات

عقد رئيس نيابة الخمس الابتدائية اجتماعاً؛ مع مديري نيابة النظام العام؛ نيابة مكافحة الفساد؛ مديرية الإصحاح البيئي؛ مديرية الحرس البلدي، فرع مركز الرقابة على الأدوية والأغذية؛ ومسؤول قطاع الصحة الحيوانية.

وبين المكتب النائب العام عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن المجتمعون بحثوا سبل تعزيز إذعان المخاطبين بالقواعد التنظيمية إلى التقيد بقواعد سلامة المنتجات واضطلاع مأمورو الضبط القضائي، بواجب إنفاذ التدابير المتخذة لضمان حماية المستهلك.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن ذلك يأتي في إطار إنفاذ التدابير الجنائية الرامية إلى ضمان سلامة الغذاء؛ وصلاحيته للاستهلاك.