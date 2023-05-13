| القابضة للاتصالات تؤكد عدم تسريب بيانات حرفائها خلال الهجمات السيبرانية

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2023/05/13 على الساعة 10:05

ليبيا المستقبل: قالت الشركة الليبية القابضة للاتصالات:، إن الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها قواعد بيانات شركة ليبيانا للهاتف المحمول، لم ينتج عنها تسريب أي بيانات خاصة بالمشتركين.

وأوضحت أن البيانات التي تم الهجوم عليها هي خاصة بالمنظومة الداخلية الخاصة بالموظفين داخل الشركة.

ولفتت إلى أن هذه الهجمة لا علاقة لها بسجل المكالمات أو بعمليات اختراقات حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمشتركين،مؤكدة أنه جرى إنشاء فريق خاص بالأمن السيبراني للتصدي لمثل هذه الهجمات وجعل فضاء الإنترنت، فضاء أكثر أماناً، ونحن نقوم بعمل يومي مستمر لحماية الشبكات ضد الهجمات العنيفة على بلدنا.