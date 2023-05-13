السفير الليبي بالسودان: إقلاع طائرة لنقل الدفعة الأخيرة من أفراد الجالية

أكد السفير الليبي لدى السودان فوزي بومريز إقلاع طائرة الخطوط الإفريقية من مطار معيتيقة إلى مطار بورتسودان لنقل الدفعة الأخيرة من أفراد الجالية الليبية المتواجدين بمدينة بورتسودان إلى ليبيا.

وأكد بومريز في بيان له أن ذلك جاء بتعليمات من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش وبتنسيق مع الإدارات برئاسة الوزراء ووزارة الخارجية.

وأعرب سفير ليبيا لدى السودان عن تمنياته أن يعود الاستقرار إلى كافة ربوع السودان.

وكانت السفارة الليبية في السودان أكدت أنها ستتولى استخراج وثائق سفر مؤقتة لعودة أبناء الجالية الليبية الذين يرغبون في مغادرة الخرطوم إلى بورتسودان، وجوازات سفرهم موجودة لدى بعض الجهات الحكومية والتعليمية ويتعذر الحصول عليها في الوقت الحالي بسبب ظروف الحرب.

وبينت السفارة الليبية في السودان أن استخراج وثائق السفر المؤقتة يجري بالتنسيق مع السلطات الليبية المختصة.