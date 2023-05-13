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المشري يبحث مع وفد من الاتحاد الإفريقي الخطوات لعقد الانتخابات ومستجدات عمل لجنة (6+6)

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان الخميس، وفدا من الاتحاد الإفريقي بقيادة وزير خارجية الكونغو جان كلود غاكوسو،ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي البروفيسور محمد حسن لابات في العاصمة طرابلس.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، التحضير لمؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا والتجهيز له، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات لعقد الانتخابات ومستجدات عمل لجنة 6+6 المنوط بها وضع القوانين الانتخابية والتشريعات.

كما ناقش المجتمعون أهم الملفات السياسية والقضايا الإقليمية، ولا سيما التطورات الأخيرة في السودان وسبل حلحلتها.

 

 

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صحيفة المرصد الليبية

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