الأمن الداخلي يلقي القبض على المتورطين في مخطط التوطين

الوطن| رصد

أعلن جهاز الأمن الداخلي القبض على المتورطين في مخطط منظمة “أرا باتشي” الإيطالية لتوطين الأفارقة في الجنوب الليبي.

وقال جهاز الأمن الداخلي إن رئيسة منظمة “أرا باتشي” لديها علاقة قوية داخل ليبيا، ومشروعها الخط الأول لمنع تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

وأضاف الجهاز أن رئيسة المنظمة استغلت ضعاف النفوس ليكونوا الأداة الطيعة لتنفيذ مخططها، ووقعت اتفاقية ظاهرها زراعي، وهدفها توطين المهاجرين في الجنوب.

وأكد أن ومُنسق عام المنظمة اعترف أنه هدفهم كان توطين المهاجرين غير الشرعيين في الجنوب الليبي، وكان يتقاضى مرتب 1100 يورو شهريًا.

وبدأ عمل المنظمة عام 2015م، مُستغلة الفراغ السياسي والهشاشة التي تعاني منها ليبيا، خاصة في الجنوب.

وأشار الجهاز إلى أن رئيسة المنظمة لها علاقات قوية مع المسؤولين الليبيين، وتحصلت على رسالة تتمكن من خلالها التسجيل والعمل في التراب الليبي.

واستغلت المنظمة هذه الرسالة التي منحتها لها مسؤولة للعمل في إطار غير رسمي بمشاريع أخرى، منها هذا المشروع الزراعي.

وبدأ العمل في هذا المشروع بمدينة سبها، وتعذر فتح حساب مصرفي لعدم سماح الإجراءات المصرفية بعمل المنظمات الدولية.

وأكد الجهاز أن هذا كله كان مُخالف لأن هذه المنظمة لم يتم تسجيلها بشكل رسمي في مفوضية المجتمع المدني الليبية.