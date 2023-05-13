موقع ألماني: ليبيا ثالث أكبر دولة إفريقية في احتياطي الذهب

أصدر موقع “ستاتيستا” الألماني تقريرا، تناول فيه الدولة العشر الكبرى في إفريقيا، التي تضم أكبر احتياطي من الذهب، حيث جاءت دول عربية على رأس القائمة باحتياطي ذهب يقدر بـ 174 طن.

ووفقا للتقرير، تأتي الجزائر على رأس القائمة بين الدول العربية في نهاية عام 2022، والتي تحظى بمرتبة كبيرة على المستوى العالمي، وتمتلك الجزائر أكبر احتياطي من الذهب في أفريقيا يقدر بـ174 طنا.

وأضاف تقرير الموقع أن جنوب أفريقيا في المرتبة الثانية باحتياطي 125 طنا، وليبيا في المرتبة الثالثة التي تمتلك احتياطيا بـ117 طنا.

وتحتل مصر 80.73 طن والمغرب 22.12 طن في المرتبة 4 و5 على التوالي.

وبعد ذلك تليها نيجيريا 21.37 طن وموريشيوس 12.44 طن وغانا 8.74 طن وتونس 6.84 طن.

وتحتل موزمبيق المرتبة العاشرة ضمن هذه الدول الأفريقية باحتياطي 3.94 طن.