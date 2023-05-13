وفد من الحكومة يحضر تدشين كابل بحري في مدينة باليرمو الإيطالية

حضر وفد من حكومة الوحدة الوطنية تدشين الكابل البحري BlueMed في مدينة باليرمو الإيطالية، الهادف إلى ربط اتصالات القارتين الأوروبية والإفريقية.

وبينت منصة “حكومتنا” أن مشروع BlueMed تقدر سعته بـ 25 تيرابايت في الثانية ويعد من أهم المشاريع الجارية حاليا للربط بين القارتين عبر البحر المتوسط.

وينفذ المشروع شركة سباركيل الإيطالية إحدى الشركات الكبرى عالميا في مجال الكوابل البحرية ومراكز البيانات ونقل المعلومات، ومزود رئيسي للإنترنت وخدمات تبادل المكالمات الدولية.

وترأس الوفد الليبي وزير الدولة للاتصال والشوون السياسية وليد اللافي ممثلا للحكومة مع رئيس وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة.