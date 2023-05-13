إغلاق محال في سرت بالشمع الأحمر لانعدام النظافة

الوطن| رصد

أقفل جهاز الحرس البلدي في سرت، خمسة محالٍ تجارية وأخرى لبيع اللحوم والتبغ في المدينة بالشمع الأحمر.

وأوضحت مصادر بفرع الجهاز أن تلك المحالّ جرى إغلاقها خلال حملة تفتيشية نفّذتها دوريات تابعة لفرع جهاز الحرس البلدي، بالمدينة استهدفت مزاولي الأنسطة التجارية بمحلة الزعفرات والحي الصناعي.

وقالت المصادر إن سبب إغلاق وتشميع المحال التجارية ومحال بيع اللحوم هو عم توفر أي إجراءات قانونية بشأن إذن مزاولة المهنة والتراخيص والشهادات الصحية وإنعدام النظافة.

وأكدت المصادر تشميع اثنين من المحال التجارية واثنين من محال بيع اللحوم ومحل واحد لبيع التبغ يعمل بدون ترخيص، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين.