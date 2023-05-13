عيسى: انطلاق الامتحانات النهائية لطلاب النقل.. الأحد

أعلن مدير مكتب الإعلام بوزارة التربية والتعليم عبدالعزيز عيسى، انطلاق الامتحانات النهائية لطلاب النقل والتي ستستمر لأسبوعين، الأحد.

أضاف في تصريحات صحفية: “يتقدم للامتحانات مليون و254 ألف طالبا وطالبة بينهم 3 آلاف و141 من ذوي الاحتياجات الخاصة”.