شركة الكهرباء: أعمال صيانة بدائرتي المرقب وطرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم السبت أن فرقة الخطوط التابعة لدائرتي الجهد المتوسط المرقب وطرابلس أنهت أعمال صيانة.

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن أعمال الصيانة شملت صيانة أسلاك مقطوعة على خط الكاسح/ الشرق جهد 30 ك . ف .

كما يتواصل استكمال مشروع خط نقل الطاقة الواصل من غرب طرابلس إلى جنوب طرابلس جهد 400 ك.ف حيث جرى شد الأسلاك ما بين البرجين (11 و 12) ويجري العمل على استكمال عملية سحب الأسلاك لعدد من الأبراج على مسار الخط .

وأشارت الشركة إلى أن المشروع الذي وصل إلى نسب إنجاز متقدمة سيتيح إمكانية زيادة نقل الطاقة المنتجة من محطات التوليد إلى الشبكة الكهربائية بعد تسليمه ضمن الجدول الزمني المحدد .