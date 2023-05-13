| الشرطة الإيطالية تقبض على شابين ليبيين عقب ارتكابهما جريمة سطو

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2023/05/13 على الساعة 12:10

: أفاد موقع ” Terzo Binario“، بقيام الشرطة الإيطالية بالالقاء القبض على ليبيين جراء جريمة سطو بمترو في روما.

وقال الموقع إن الشرطة الإيطالية (كارابينييري) تقبض على شابين ليبيين يبلغان من العمر حوالي عشرين عاما، بمحطة روما فيالي، لارتكابهما جريمة سطو بمترو المحطة.

ولفت الموقع إلى أن الشابين سرقا هاتف محمول من حقيبة أحد السُياح، إلا أنه أدرك محاولة السرقة، وتعرض للهجوم أثناء محاولته استعادة هاتفه، مؤكدا أن محكمة روما صادقت على قرار صحة حبس الشابين، وأمرت بسجنهما لحين صدرو الحكم النهائي.