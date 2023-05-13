الحصادي: ليتحقق السلم المجتمعي ينبغي تقديم مصالح الوطن العليا على المصالح الضيقة

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين أن السلم المجتمعي هو الركيزة الاساسية لتحقيق الاستقرار والأمن والوئام.

الحصادي قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن السلم المجتمعي يحمي الحقوق ويوفر العدل وكلما زاد السلم المجتمعي قلت الاحقاد والفتن والكراهية.

وأشار إلى أنه ليتحقق السلم المجتمعي ينبغي تقديم مصالح الوطن العليا على المصالح الضيقة والتعامل مع مصالح الوطن بتجرد بعيدًا عن الأهواء والاحقاد وتصفية الحسابات.