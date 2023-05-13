واشنطن توجه رسالة شديدة اللهجة للقادة الليبيين

الوطن| رصد

وجهت الولايات المتحدة الأمريكية رسالة اعتبرها ليبيون “شديدة اللهجة”، للقادة السياسيين الليبيين، طالبتهم فيها بالعمل على إعداد الإطار القانوني للانتخابات دون تأخير.

جاء ذلك على لسان المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، وفق ما نقلته سفارة بلاده لدى ليبيا عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”، الجمعة.

وقال نورلاند “نحن نؤيد تمامًا دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي للجنة (6+6) للتوصل إلى اتفاق بشأن إطار قانوني للانتخابات”.

و”6+6″ هي لجنة مشتركة من مجلس النواب ومجلس الدولة والتي شٌكلت وفق التعديل الدستوري الـ13 الذي أقره مجلس النواب مؤخرا، وأوكل لها مهمة وضع قوانين انتخابية تجري عبرها الانتخابات.