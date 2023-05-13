الدفعة الأخيرة.. إجلاء 106 أشخاص من الجالية الليبية في السودان

أخبار ليبيا 24

أقعلت طائرة الخطوط الجوية الأفريقية من مطار بورتسودان؛ لإجلاء الدفعة الأخيرة من أبناء الجالية الليبية.

السفير الليبي لدى السودان، فوزي بومريز؛ أوضح في منشور نُشر عبر المنصة الرسمية للسفارة – فيسبوك، أن الطائرة أقلعت من السودان صوب الأراضي الليبية، متوقعًا أن تصل الدفعة الأخيرة من الجالية الليبية المكونة من مائة وستٍ أشخاص مساء اليوم السبت إلى مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس.

وفي وقتٍ سابق.. أطلقت السفارة الليبية النداء الأخير لأفراد الجالية الليبية بالخرطوم الراغبين في مغادرة السودان، بضرورة التواصل مع أرقام الطوارئ.

وسبق ذلك.. إجلاء 105 أشخاص من الجالية الليبية في السودان إلى مدينة جدة بالسعودية، وبحسب وزارة الخارجية في حكومة الوحدة فإن عملية الإجلاء تمت بالتنسيق بين السفارة الليبية والسعودية بالسودان.

وعبّرت الخارجية الليبية عن تقديرها لدور وجهود السعودية في دعم عمليات الإجلاء وتسهيل عودة الجالية الليبية.