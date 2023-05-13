أمن طرابلس: اتخاذ إجراء ضد أعضاء هيئة الشرطة المتغيبيين عن العمل

أعلنت مديرية أمن طرابلس أنه لن يتم تمكين أي عضو من أعضاء هيئة الشرطة المتغيبين عن العمل والذين تجاوزت مدة غيابهم 30 يوم ولم يتم البت في أمرهم من قبل مجالس التحقيق في واقعة تغيبهم .

وأكدت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” الحرص على تلافي الوقوع في أي إجراء إداري أو مالي مخالف للقانون.

أنها استندت إلى نصوص المادتين 37-128 من قانون رقم 5 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 بشان هيئة الشرطة والقاضيتين بحرمان عضو هيئة الشرطة من راتبه عن مدة غيابه عن العمل بدون أذن، وباعتباره مستقيلا إذا تغيب بغير عذر مدة 45 يوم غير متصلة أو تغيب مدة 30 يوم متصلة أو إذا صدر بشانه قرار نقل أو ندب أو تكليف وامتنع عن تنفيذه بانقضاء 30 يوم من إعلانه.

وأشارت مديرية أمن طرابلس إلى أن ذلك يأتي في إطار تنظيم العمل داخل مكونات المديرية وتنفيذا للأوامر المستديمة وتطبيقا للقانون.