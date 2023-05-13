الداخلية تعلن ضبط شخص هدد عائلة مهجرة بالاعتداء والقتـ ل عقب اعادتهم لمنزلهم

تعرضت عائلة مهجرة كانت الأجهزة الأمنية أعادتها لمنزلها وفقاً لتعليمات النائب العام في وقت سابق وتسكن في ضواحي العاصمة طرابلس بعد تهجيرهم لمدة سبعة سنوات، حيث تعرضت من جديد للتهديد من الشخص المتهم بحرق المنزل وتهجيرهم منه وتوعدهم بالاعتداء والقتل.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، أنه على الفور تم فتح محضر من قبل إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية ومباشرة التحري وجمع المعلومات حول المتهم.

ووفقاً للبيان “تمكنت دوريات الإدارة من القبض عليه واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حياله واحالته لجهات الأختصاص”.