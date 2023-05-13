| الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي تكشف عن 60 مبادرة لدول المغرب العربي

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2023/05/13 على الساعة 14:10

: قالت وكالة نوفا الإيطالية، إن الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي لديها مايقارب من 60 مبادرة تنموية بقيمة تفوق 680 مليون يورو مخصصة لدول المغرب العربي بينهم ليبيا.

وأضافت الوكالة أن الوجود الإيطالي في المغرب العربي قائم منذ عقود بهدف دعم الانتقال نحو نماذج التنمية المستدامة، والاستجابة للأزمات العالمية، وحماية حقوق الإنسان وضمان الانتقال الديمقراطي، وفق قولها.

من جانبه، قال السفير الإيطالي في تونس فابريزيو ساجيو، إن بلاده تعمل في ليبيا على المساهمة في استقرار وإعادة إعمار البلاد، والاستثمار في القطاعات الرئيسية، لتحسين ظروف حياة الليبيين المهاجرين.

وذكر مدير الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي أندريا سيناتوري، أن روما يمكن ان تساعد الدول المغاربية وذلك من خلال الشراكة القوية التي بنيت على مر السنين مع المؤسسات المحلية والمجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.

وافتتحت الوكالة مقرها الجديد في تونس، وهو مخصص للدول المغاربية الأربعة، تونس، وليبيا، والمغرب، والجزائر.