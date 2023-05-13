النايض: الحل في ليبيا والسودان واحد وهو اللجوء لصناديق الاقتراع بدلًا عن صناديق الذخيرة

ليبيا – رأى رئيس تكتل “إحياء ليبيا” والمترشح للانتخابات الرئاسية عارف النايض أن “النكبة السودانية المؤلمة تذكير لنا بضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات الليبية، الرئاسية والبرلمانية بشكل عاجل جدًا خلال العام الحالي2023″.

النايض اعتبر في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” وتابعته صحيفة المرصد أن “الفتنة المسلّحة الدّامية” بين الأشقاء في السودان دليل آخر على أن الانتخابات الرّئاسيّة والبرلمانيّة المباشرة، هي السّبيل الوحيد لتجديد الشّرعيّة المستمدّة من الإرادة الشعبية من خلال صناديق الاقتراع، ودليل آخر على خطورة المماطلة في الاحتكام إلى الإرادة الشعبية الحرة، ومحاولة الالتفاف على تلك الإرادة من خلال الصفقات والتفاهمات والاقتسامات.

وأكد على أن إجراء الانتخابات الليبية ليس فقط أمرًا ممكنًا، بل إنه ضروري لصيانة السلام الهش في ليبيا، وإعلاء السيادة الوطنية، وتوطيد وحدة البلاد، وترميم النسيج الاجتماعي الليبي، من خلال المصالحة الوطنية الشاملة.

وذكر أن المبعوث الأممي عبد الله باثيلي قام بإحراز تقدم ملحوظ في الملف الليبي من خلال خطوات أربعة في غاية الأهمية تتمثل، أولاً باصراره على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2023، حتى لو تطلّب الأمر تجاوز البرلمان ومجلس الدولة إذا لم يتعاونا وثانياً جمع القيادات العسكريّة والأمنيّة من كافّة ربوع البلاد، في طرابلس وبنغازي، ولأوّل مرة، وأطّر لجمع رئاستي الأركان واللجنة 5+5، وتحصّل على تعهدات منهم جميعا بحماية الانتخابات ونتائجها، وثالثًا تواصل مع النسيج الاجتماعي والمجتمع المدني، وتأكد من وجود حاضنة اجتماعية داعمة وضامنة للانتخابات، ورابعًا تواصل مع الاتحاد الإفريقي والقوى الإقليمية والدولية جميعها لحشد الدعم للانتخابات.

واعتقد أن الأوضاع الأمنية والقانونية والاجتماعية والدولية هي في أفضل حالاتها لإجراء الانتخابات في 2023.

كما تابع “أما الصراع السوداني فإننا لا نعتقد أنه سيفسد الانتخابات الليبية، بل سيؤكد على ضرورة إجرائها، ونرجو للسودان أن يستقر أيضًا، وأن يجري انتخاباته الرئاسية والبرلمانية أيضًا لينتجع قيادة سياسية مدنية، تقود البلاد إلى الاستقرار والنماء والازدهار”.

وفي الختام شدد على أن الحل في ليبيا والسودان واحد وهو اللجوء إلى صناديق الاقتراع، بدلًا عن صناديق الذخيرة.