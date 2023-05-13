الأهلي بنغازي يتصدر الدوري الليبي بعد فوزه على شباب الجبل

تمكن فريق الأهلي بنغازي، من تحقيق الفوز على شباب الجبل، في الجولة الخامسة عشرة للدوري الليبي لكرة القدم “دورينا”.

وأقيمت المباراة على ملعب بنينا، وانتهت بهدف دون رد، جاء بإمضاء اللاعب أحمد كراوع، ليحافظ الأهلي بنغازي على صدارته المجموعة الأولى برصيد 28 نقطة.

واليوم السبت، يتجدد الموعد مع مباراتين في الجولة الخامسة عشرة لفرق المجموعة الأولى، على ملعب مدينة البيضاء سيجمع اللقاء الأخضر رابع الترتيب بـ21 نقطة، والصداقة سادس الترتيب بـ18 نقطة، والمراقب فوزي الدالي.

وعلى ملعب أجدابيا النصر متصدر المجموعة الأولى بـ25 نقطة يحل ضيفًا على التعاون ثامن الترتيب بـ14 نقطة، والمراقب عمر جمعة