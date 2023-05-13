بن شرادة: غياب الدولة كان سببًا في عملية تزوير الأرقام الوطنية والسجل المدني

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، إن غياب الدولة منذ سنة 2011 كان سببًا رئيسيًا في عملية تزوير الأرقام الوطنية والسجل المدني.

وأكد بن شرادة، في تصريحات صحفية، أن أغلب المزورين هم مجموعات منخرطة في الأجهزة الأمنية المنتشرة في البلاد الذين استعان بهم الليبيون في حروبهم ضد بعضهم.

وتابع:” على السلطة التنفيذية والنائب العام التحرك بشكل عاجل في هذا الملف”.

وقال النائب العام “الصديق الصور”، في وقت سابق: رصدنا أدلة وشواهد كثيرة على وجود تزوير بمنظومة السجل المدني، وشطبنا عشرات الآلاف من حالات التزوير في الرقم الوطني، والتي جنبت الدولة خسائر مالية كبير”.