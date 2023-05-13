اللواء 444 قتال: تحرير شاب بعد خطفه وضربه في بني وليد

أعلن اللواء 444 قتال تحرير شاب في مدينة بني وليد بعد اختطافه وضربه وتصويره بغرض ابتزازه.

وأكد اللواء 444 قتال عبر صفحته بموقع “فيسبوك” كشف ملابسات واقعة اختطاف شابٍّ من مدينة بني وليد بعد إقدام ثلاثةُ مراهقين من طلبة أحد المدارس الثّانوية في المدينة باختطافه واقتياده لمكان مهجور وضربه ضرباً مُبرحاً وتصويره لإبتزازه.

وأشار اللواء 444 قتال إلى إلقاء القبض على الخاطفين وتحرير المختطف وإرجاعه لأهله.

وبين اللواء 444 قتال أن قانون العقوبات اللّيبي يعاقب بالسّجن كل من قام بخطف إنسانٍ أو حجزه أو حبسه أو حرمانه من حقوقه على أي وجه كان سواءً بالقوة أو بالتّهديد أو بالخداع، حيث يُعاقَب الخاطف بالسجن لمدة لا تقل عن سبعِ سنوات.