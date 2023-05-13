العرادي: النواب من المجلسين وغيرهم الذين يجتمعون مع السفراء دون علم الخارجية يرتكبون أخطاء قد يحاسبون عليها

ليبيا – قال عبدالرزاق العرادي القيادي في حزب العدالة والبناء إن السفراء الأجانب في البلدان التي تمر بحالة مثل الحالة الليبية، في الغالب يتم تعيينهم من القطاع الأمني المخابراتي وليس من قطاع الخارجية.

العرادي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،أضاف:” تواصلت مع وزارة الخارجية وسألتهم عن هؤلاء السفراء الذين يسرحون ويمرحون ويلتقون مع جهات وشخصيات رسمية،، هل من المفترض أن يعلموا الخارجية بذلك؟ وهل يفترض أن يحضر هذه اللقاءات مندوب من الخارجية؟ وكانت الإجابة ‏بالتأكيد إخطار الخارجية ومشاركة مندوب عنها حسب السياق”.

وتابع العرادي حديثه:”عندما سألت هل يلتزم المسؤولون بذلك كانت الإجابة “نعم، الجهات والوزارات والهيئات تراسل الخارجية في حال طلبهم، والسفراء الأجانب يطلبون الإذن من جانبهم أيضًا”.

العرادي ختم:” المسؤول الليبي والنواب من المجلسين وغيرهم الذين يجتمعون مع السفراء دون علم الخارجية وربما حضور مندوب عنها، هم يرتكبون أخطاء قد يحاسبون عليها يوما ما”.