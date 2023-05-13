المبروك يبحث مع نظيره السعودي تعزيز العلاقات المالية والاقتصادية بين البلدين 

الوطن| رصد

اجتمع وزير المالية في الحكومة منتهية الولاية خالد المبروك، مع وزير المالية السعودي محمد عبدالله الجدعان، وناقشا التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي.

وعُقد الاجتماع في مدينة جدة السعودية، على هامش الاجتماعات السنوية التي تعقدها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حسبما ذكرت وزارة المالية في بيان لها اليوم السبت.

وتشارك وزارة المالية بوفد يرأسه المبروك بصفته محافظ ليبيا لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وبحث الطرفان الخطوات الفعلية والعملية التي من شأنها تعزيز العلاقات المالية والاقتصادية بين طرابلس والرياض، والرفع من مستوى التشاور والتنسيق المشترك في المؤسسات المالية العربية والدولية التي تسهم بها الدولتان.