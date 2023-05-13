موقع أمريكي: ليبيا على وشك الانفجار

قال موقع “مودرن ديبلوماسي” الأمريكي، إن واشنطن تفشل مرة أخرى في معالجة جذور الأزمة الليبية، وعليها إعادة تقييم شاملة لسياستها المعيبة تجاه قضية ليبيا.

وأضاف الموقع في تقرير، أن الاستراتيجية العشرية الأمريكية كشفت جميع نقاط الضعف في تخطيط ساسة الولايات المتحدة ومؤسستهم الدبلوماسية.

ولفت التقرير إلى أن خطة الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار تفتقر للحس الاستراتيجي، ولا تحمل أي أدلة للوصول لأهدافها.

ورأى التقرير أن تركيز الخطة الأمريكية على جنوب البلاد جعلها لا تتعدى كونها ورقة بحث جامعية.

وأشار إلى أن ليبيا على وشك الانفجار في وقت لا تستطيع فيه أوروبا تحمل هذا، لتداعياته الخطيرة على أمنها، وخوفًا من تدفق مزيد من المهاجرين غير الشرعيين لشواطئها.