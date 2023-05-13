اللواء أبوزريبة يناقش عودة مهجري ونازحي المنطقة الغربية لمنازلهم

الوطن| رصد

بحث وزير الداخلية بالحكومة الليبية اللواء عصام أبو زريبة، مع رئيس تنسيقية المهجرين بالمنطقة الغربية العميد صالح الحريزي، خطة عودة المُهجرين والتنسيق بين كافة الجهات؛ لمساعدة منْ يُريدون العودة إلى منازلهم ومناطقهم

وتناول الاجتماع مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه مهجري المنطقة الغربية خاصة الأمنية منها، بالإضافة إلى مناقشة أوضاع النازحين من المنطقة الغربية والآلية التي يجب اتباعها لعودتهم إلى مناطقهم.

وطالب أبو زريبة معرفة عدد نازحي ومهجري المنطقة المغربية وأماكن تواجدهم في البلاد.

وأكد استعداده ورغبته في مساعدة وتقديم الاحتياجات كافة التي يحتاجها المهجرين بِالبلاد، وأن هدفه هو عودة الجميع إلى منازلهم وحياتهم الطبيعة في ظروف أمنية مناسبة والتي يحلم بها كافة المُواطنين وليس المهجرين وَالنازحين فقط.