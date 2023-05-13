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الصور يؤكد وجود تزوير في منظومة الرقم الوطني

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد النائب العام، الصديق الصور، وجود تزوير في منظومة الرقم الوطني، وقال: “توصلنا إلى أدلة وشواهد تثبت وجود تزوير في منظومة السجل المدني”.

وأضاف الصور خلال لقائه بقادة النيابة العامة، “شطبنا عشرات الآلاف من الأرقام الوطنية المزورة في منظومة السجل المدني”.

وأشار إلى أن التزوير في الأرقام الوطنية تسبب في إحداث أضرار جسيمة بالمال العام وأثر سلبا على عمل عدة قطاعات.

وكشف الصور عن تشكيل لجان برئاسة 160 عضو نيابة على مستوى ليبيا لفحص مضمون منظومة السجل المدني.

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قناة ليبيا الحدث

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