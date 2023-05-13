باتيلي يؤكد أهمية دور لجنة 6+6 في إصدار قوانين الانتخابات

جدد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي التأكيد على أهمية دور لجنة 6+6 ومسؤولياتها في إصدار القوانين اللازمة لإجراء انتخابات شاملة في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال باتيلي بمقر البعثة الأممية في العاصمة طرابلس وفدا من لجنة 6+6 المعنية بوضع القوانين الانتخابية.

وبينت بعثة الأمم المتحدة في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أنه بمعية الفريق الفني المكلّف من البعثة، تبادل الممثل الخاص للأمين العام الآراء مع أعضاء اللجنة 6+6 الحاضرين حول القضايا المتعلقة بإنجاز الإطار التشريعي للانتخابات.