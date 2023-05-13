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باتيلي يؤكد أهمية دور لجنة 6+6 في إصدار قوانين الانتخابات

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

جدد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي التأكيد على أهمية دور لجنة 6+6 ومسؤولياتها في إصدار القوانين اللازمة لإجراء انتخابات شاملة في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال باتيلي بمقر البعثة الأممية في العاصمة طرابلس وفدا من لجنة 6+6 المعنية بوضع القوانين الانتخابية.

وبينت بعثة الأمم المتحدة في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أنه بمعية الفريق الفني المكلّف من البعثة، تبادل الممثل الخاص للأمين العام الآراء مع أعضاء اللجنة 6+6 الحاضرين حول القضايا المتعلقة بإنجاز الإطار التشريعي للانتخابات. 

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عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

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