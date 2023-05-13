الصين: الالتزام بمبدأ الملكية والقيادة الليبية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد

ليبيا – حذر الصين الخميس من التدخلات الخارجية في ليبيا، واصفا إياها بالسبب الرئيسي لإطالة اللازمة في البلاد.

وكالة أنباء شينخوا نقلت عن مستشار البعثة الصينية الدائمة لدى الأمم المتحدة سون تشي تشيانغ قوله إن الالتزام بمبدأ الملكية الليبية والقيادة الليبية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

وأشار تشيانغ في اجتماع مجلس الأمن حول ليبيا المتعلق بملف المحكمة الجنائية الدولية إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي تقديم دعم بناء للاستقرار السياسي والمصالحة الوطنية والتنمية الاقتصادية في ليبيا، وتجنب التأثير المعقد للحلول المفروضة من الخارج على الوضع في ليبيا.

وأكد أن موقف الصين في الأنشطة المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية لم يتغير، داعيا المحكمة الجنائية الدولية إلى مواصلة الاتباع الصارم لمبدأ التكامل على النحو المنصوص عليه في نظام روما الأساسي، والاحترام الكامل للسيادة القضائية والآراء المعقولة للدول المعنية، وكذلك تجنب التسييس وازدواجية المعايير في عملها.