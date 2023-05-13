“المنقوش” تبحث التعاون المشترك مع البحرين في التدريب الدبلوماسي

الوطن| رصد

وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة منتهية الولاية، نجلاء المنقوش إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية، حيث كان في استقبالها وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وعقد الجانبان لقاء ثنائي بحضور عدد من المسؤولين في البلدين، تم خلاله التأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين ليبيا ومملكة البحرين وسبل تنمية التعاون الثنائي في مختلف المجالات ومنها التدريب الدبلوماسي؛ كما تطرق اللقاء إلى آخر تطورات القضايا العربية والإقليمية بالمنطقة.

هذا وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة تقوم بها السيدة وزيرة الخارجية قُبيل انعقاد القمة العربية بمدينة جدة، لعدة دول تهدف إلى تنسيق ودعم الجهود والمواقف العربية المشتركة تجاه الملفات والتحديات التي يشهدها المحيط العربى والإقليمي خاصة في السودان الشقيق؛ بالإضافة إلى حشد الدعم العربي لإجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا، والحفاظ على الاجماع العربي الداعم لاستقرار ليبيا.