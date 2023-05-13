مؤسسة النفط: عودة مجمع “رأس لانوف” الصناعي تحفّز الاقتصاد الليبي

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن عودة مجمع “رأس لانوف” الصناعي له تأثيرات اقتصادية مهمة على المنطقة وما يجاورها.

وأوضحت المؤسسة في بيان اليوم السبت، أن عودة المجمع تحفّز الاقتصاد المحلي والوطني وتدعم قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، مشيرة إلى أن المجمع يوفر فرص العمل للمنطقة وأحيائها اقـتـصادياً.

وبحسب البيان، يساهم في إحداث تنمية مكانية للمنطقة من خلال تنفيذ بعض المشاريع الخدمية في مناطق عمليات الشركة، فضلًا عن مساهمة المجمع في استقرار المنطقة وانتعاش الحركة التجارية.

ويساعد المجمع كذلك في تلبية احتياجات الطلب المحلّي على مختلف الصناعات الثانوية التي تعتمد على المواد البلاستيكية الخام.

وتابعت مؤسسة النفط أن المجمع يساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير الأيثيلين والبنزين الحراري، بالإضافة لتوفير أهم منتج وهو البولي إيثلين المستخدم في صناعة اللدائن للسوق المحلي، ما يقلل من استيراده من الخارج.

ويؤدي المجمع أيضاً إلى تحريك عجلة السوق المحلي وتجارة المنتجات البلاستيكية وتوفير فرص عمل غير مباشرة بهذا النشاط، مع خلق فرص استثمارية جديدة وكبيرة للقطاع الخاص من خلال إشراكه في تنفيذ بعض أعمال المجمع.

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ويتميز المجمع بأن قريب من أكبر مينائي تصدير نفط في ليبيا (ميناء السدرة – ميناء رأس لانوف).

وأخيراً يساهم في عودة الحياة الطبيعية للمنطقة ودعم المنطقة والمناطق المجاورة بالخدمات الطبية لوجود أكبر مركز طبي بالمنطقة، وهو المركز التابع للشركة.