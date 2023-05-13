خارجية الدبيبة: المنقوش تبحث في البحرين تطورات القضايا العربية

وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية، حيث كان في استقبالها وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وفقا لبيان حكومة الدبيبة.

وعقد الجانبان، لقاء ثنائي بحضور عدد من المسؤولين بالبلدين، تم خلاله التأكيد على عُمق العلاقات الأخوية بين ليبيا ومملكة البحرين وسبل تنمية التعاون الثنائي في مختلف المجالات ومنها التدريب الدبلوماسي.

كما تطرّق اللقاء إلى آخر تطورات القضايا العربية والإقليمية بالمنطقة، وفقا لبيان خارجية الدبيبة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة تقوم بها وزيرة الخارجية قُبيل انعقاد القمة العربية بمدينة جدة، لعدة دول تهدف إلى تنسيق ودعم الجهود والمواقف العربية المشتركة تجاه الملفات والتحديات التي يشهدها المحيط العربي والإقليمي خاصة في السودان الشقيق.

كما ناقش اللقاء، حشد الدعم العربي لإجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا، والحفاظ على الإجماع العربي الداعم لاستقرار ليبيا.