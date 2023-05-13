بومريز: اليوم سننقل الدفعة الأخيرة من الجالية الليبية من السودان

قال سفير ليبيا في السودان فوزي بومريز، إن طائرة أقلعت الخطوط الإفريقية اليوم من مطار معيتيقة متوجهة إلى مطار بورتسودان الدولي لنقل الدفعة الأخيرة من الجالية الليبية البالغ عددها 106 أشخاص.

أضاف في تصريحات صحفية: “اجتمعنا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وتناقشنا حول عمليات إجلاء الدفعة الأولى من الجالية الليبية من مطار بورتسودان إلى جدة، وأجلينا ما يقرب 105 في الأيام الماضية، كما اتفقنا خلال اللقاء على إرسال مساعدات إنسانية عاجلة للسودان.”

وتابع قائلًا: “التقينا مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش واستعرضنا آخر المستجدات في الساحة السودانية، وأكدنا على ضرورة نقل الدفعة الأخيرة من الجالية الليبية، وعمليات الإجلاء جرت بشكل سلس، بالتعاون مع رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية الذين عملوا على تذليل كافة الصعوبات التي واجهتنا أثناء أداء عملنا.”