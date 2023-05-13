شركة الكهرباء: وصول معدات خاصة بمحطتي شمال بنغازي والخمس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول معدات وقطع غيار إلى مخازن الشركة الرئيسة عبر مطار معيتيقة الدولي خاصة بمحطتي شمال بنغازي والخمس مكملة لأعمال العمرات الجسيمة الجاري تنفيذها.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” وصول معدات وقطع غيار موردة من شركتي سيمنس الألمانيةو ( GE ) الأمريكية خاصة بمحطتي شمال بنغازي والخمس مكملة لأعمال العمرات الجسيمة الجاري تنفيذها.

وبينت الشركة أنه تم نقل جزء من المعدات وقطع الغيار إلى محطة شمال بنغازي ويجري العمل على نقل باقي المعدات.

وأشارت االشركة العامة للكهرباء إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود الشركة للحفاظ على نمط عطائها وزيادة انتاجها.