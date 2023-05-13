الغوج: لاحظنا توافد عدد من الأطباء التونسيين للعمل بالقطاع الخاص دون الحصول على أذونات مزاولة

ليبيا – قال نقيب أطباء ليبيا محمد الغوج إنهم لاحظوا المدة الماضية توافد عدد من الأطباء التونسيين للعمل داخل القطاع الخاص دون الحصول على أذونات مزاولة من النقابة العامة لأطباء ليبيا وهذا مخالف للقوانين والتشريعات الليبية.

الغوج وفي تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد”، أضاف:” تواصلنا مع عمادة أطباء تونس الجهة المخولة لمنح إذن المزاولة للأطباء التونسيين،ومن يمارس المهنة دون اذن مزاولة يعتبر مخالف للقوانين الليبية”.

وتابع الغوج حديثه:”وقعنا بحضور سفير ليبيا في تونس ورئيس جهاز دعم الخدمات العلاجية من الجانب الليبي ومن الجانب التونسي ممثلين عن وزارة الصحة وأعضاء من مجلس عمادة أطباء تونس اتفاقية لتنظيم العمل بين الجانبين في المجال الطبي”.

الغوج أكد أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة بين المكتب الصحي في سفارة ليبيا بتونس وعمادة الأطباء التونسية مهمتها ضمان جودة تقديم الخدمات الطبية للمرضى الليبيين.