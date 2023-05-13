الشرطة النسائية تطلق حملة أمنية مرورية في بنغازي

الوطن / متابعات

أطلق قسم الشرطة النسائية بمدرية أمن بنغازي حملة أمنية مرورية تستهدف الكشف على أوراق المركبات وإتمام إجراءاتها القانونية وإزالة التعتيم الموجود على الزجاج والمركبات التي تسير بلا لوحات معدنية.

وأشرف على الحملة رئيس القسم الرائد “فوزية الحسناوي” تنفيذاً لتعليمات السيد مدير أمن بنغازي اللواء “نوري الساعدي”.

وجاءت هذه الحملة نتيجة انتشار الزجاج المعتم وقيادة المركبات دون لوحات معدنية، مما يجعل من الخدمات التي تقدمها الشرطة النسائية شيئاً ضروريا وحتمياً في الأعمال التي تتطلب تواجد للعنصر النسائي.