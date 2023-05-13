وزيرة الخارجية تلتقي نظيرها البحريني بهدف الحشد للانتخابات الليبية

التقت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني اليوم السبت، ضمن جولة تقوم بها قُبيل انعقاد القمة العربية في مدينة جدة السعودية، بهدف الحشد لإجراء الانتخابات الليبية.

وعقد الوزيران اجتماعاً أكدا خلاله على عُمق العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تنمية التعاون الثنائي في مختلف المجالات ومنها التدريب الدبلوماسي.

وناقش الاجتماع كذلك آخر تطورات القضايا العربية والإقليمية بالمنطقة، فيما تهدف جولة المنقوش إلى تنسيق ودعم الجهود والمواقف العربية المشتركة تجاه الملفات والتحديات التي يشهدها المحيط العربى والإقليمي خاصة في السودان.

وقالت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة إن المنقوش تسعى كذلك إلى حشد الدعم العربي لإجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا، والحفاظ على الاجماع العربي الداعم لاستقرار ليبيا.

وتسعى البعثة الأممية إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الجاري (2023)، في وقت لا يزال الإطار التشريعي للانتخابات غير واضح مع عدم إتمام اللجنة المكلفة بهذا الملف (لجنة 6+6) من عملها.