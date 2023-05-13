شرطة مرور عين زارة تضبط 123 سيارة للمخالفة

أخبار ليبيا 24

ضبطت شرطة مرور عين زارة 123 سيارة بدون لوحات معدنية ورخص قيادة، إضافة إلى وسيارات يقودها أجانب لعدم تغيير الملكية وغير مكتملة الإجراءات القانونية، وفق ما ذكرت اليوم السبت مديرية أمن طرابلس.

وقالت المديرية، إن الحملة لازالت مستمرة داخل الحدود الإدارية لبلدية عين زارة.

كما قالت المديرية، إن قسم مباحث المرور التابع لمكتب شؤون المرور أطلق حملة تفتيشية على ورش السمكرة والطلاء شملت مناطق دريبي، والرياضية، وغوط الشعال.

وأضافت، أنّه تمّ ضبط مجموعة من السيارات داخل الورش بدون أوراق تصليح، مشيرة إلى أنّه تم تحذير أصحاب الورش بعدم استقبال أي مركبة إلا بتصريح مرفق من مكتب شؤون المرور.