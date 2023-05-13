الدرقاش: مايحدث في “الأوقاف” عار على كل ليبي إلى قيام الساعة

وصف مروان الدرقاش الناشط المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، ما تشهده هيئة الأوقاف الليبية بأنه “عار على كل ليبي إلى قيام الساعة”.

وقال الدرقاش ، في منشور لها بفيسبوك، “الدعوة إلى التمسك بالمذهب المالكي مذهب أهل البلد منذ القدم يسميه أبوالرعين دعوة حزبية، أما التمسح بأقدام والده ربيع المدخلي فهو عين السلفية والتمسك بالكتاب والسنة.

وأضاف الناشط المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، “والله إن ما يحدث في أوقافنا الليبية عار على كل ليبي إلى قيام الساعة”.