السفير الليبي: 90 مواطنا من أبناء الجالية يتوجهون من مطار بورتسودان إلى معيتيقة

أعلن السفير الليبي لدى السودان فوزي بومريز أن 90 مواطنا في أبناء الجالية الليبية في السودان يتوجهون إلى ليبيا مستقلين طائرة من مطار بورتسودان إلى مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

وأكد السفير الليبي بحسب صفحة السفارة الليبية لدى السودان أن طائرة الخطوط الإفريقية أقلعت من مطار بورتسودان إلى مطار معيتقة بالعاصمة طرابلس وعلى متنها 90 مواطنا من الدفعة الأخيرة الذين تم إجلائهم من مناطق العاصمة السودانية الخرطوم.

وكان السفير أكد صباح اليوم السبت إقلاع طائرة الخطوط الإفريقية من مطار معيتيقة إلى مطار بورتسودان لنقل الدفعة الأخيرة من أفراد الجالية الليبية المتواجدين بمدينة بورتسودان إلى ليبيا.

وأعرب سفير ليبيا لدى السودان عن تمنياته أن يعود الاستقرار إلى كافة ربوع السودان.

وكانت السفارة الليبية في السودان أكدت أنها ستتولى استخراج وثائق سفر مؤقتة لعودة أبناء الجالية الليبية الذين يرغبون في مغادرة الخرطوم إلى بورتسودان، وجوازات سفرهم موجودة لدى بعض الجهات الحكومية والتعليمية ويتعذر الحصول عليها في الوقت الحالي بسبب ظروف الحرب.

وبينت السفارة الليبية في السودان أن استخراج وثائق السفر المؤقتة يجري بالتنسيق مع السلطات الليبية المختصة.