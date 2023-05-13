بالصور.. ضبط شخصين في حالة سُكر خلال مشاجرة في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت عن تمكن “مركز شُرطة سيدي خليفة” من ضبط شخصين في حالة سُكر ظاهر قائمين بمُشاجرة وبحوزتهم سلاح ناري..

وفي اطار الخُطة المُعدة من قبل السيد رئيس مركز شرطة سيدي خليفة العقيد ربيع الورفلي وتكون الخطة بتجوال دوريات الأمن غير الظاهر داخل الإختصاص وضبط كل مايُشكل جريمة وأثناء تجوال أعضاء التحريات بالقرب من إحدى المزارع داخل الإختصاص .

وتم مشاهدة مركبة نوع هيونداي أزيرا سوداء اللون متروكة على جانب الطريق وعند المرور عليها اتضح ان بجانبها شخصين مُتشاجرين وبهم إصابات دامية وعلى الفور تم ضبطهم .

واتضح أنهم في حالة سكر ظاهر وضُبط بحوزتهم سلاح ناري وتم الإنتقال بهم إلى المركز وبالإستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى أ.ح.ح من مواليد 1986 والثاني يُدعى أ.ص.م من مواليد 1997 وكان بهم إصابات بليغة دامية إثر مشاجرتهم بالسلاح الناري وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.