إقلاع طائرة ليبية من مطار بورتسودان تجاه طرابلس على متنها 90 مواطنًا

أخبار ليبيا 24

أجلت ليبيا 90 مواطنًا من السودان عبر طائرة للخطوط الأفريقية أقلعت من مطار بورتسودان، وفق ما ذكر السفير الليبي فوزي بومريز في تصريح نشرته السفارة اليوم السبت.

وأشارت السفارة إلى أن من تمّ إجلائهم اليوم هم من الدفعة الأخيرة التي تم إجلائها من مناطق العاصمة السودانية الخرطوم.

ونقلت السفارة عن السفير الليبي قوله: “بفضل الله تعالى أقلعت طائرة الخطوط الأفريقية من مطار بورتسودان في طريق عودتها إلى مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس وعلى متنها (90) مواطنا من الدفعة الأخيرة الذين تم إجلائهم من مناطق العاصمة السودانية الخرطوم”.

وأعرب بومريز، عن أمنياته للمسافرين بسلامة الوصول إلى أرض الوطن، كما تمنى كذلك أن يعم الأمن والسلام على ربوع السودان.

وفي 06 مايو الجاري أعلنت السفارة الليبية، أنها ستعمل بالتنسيق مع السلطات الليبية المختصة على استخراج وثائق سفر (مؤقتة) لليبيين ممن لازالت جوازات سفرهم موجودة لدى بعض الجهات الحكومية والتعليمية ويتعذر الحصول عليها في الوقت الحالي بسبب ظروف الحرب.

وأوضحت السفارة، أن هذا الإجراء يأتي لتمكين الراغبين منهم من العودة إلى أرض الوطن.