الشعاب: جاهزون لتنفيذ الانتخابات في ليبيا

قال عضو المفوضية العليا للانتخابات، عبدالحكيم الشعاب إن المفوضية جاهزة لتنفيذ الانتخابات، وهناك ترتيبات تتوقف على القوانين الانتخابية”.

وأضاف الشعاب، في تصريحات صحفية: ”من النقاط التي تحتاج تفاصيل هي القوانين الانتخابية لتزامن إجراء الانتخابات وجولاتها ونظام الترشح وعدد المقاعد النيابية”.

وأكد أن التعامل مع توزيع المقاعد بالانتخابات البرلمانية وفقا للتعديل الدستوري 13 معقدا.

وأوضح الشعاب، أن أمر إبقاء المترشحين في انتخابات 24 ديسمبر ضمن الانتخابات القادمة متروك للسلطة التشريعية.