باتيلي يلتقي وفدًا من لجنة 6+6 ويعرض تقديم الدعم لها لإنجاز مهامها في أقرب وقت

أخبار ليبيا 24
استقبل الممثل الخاص للأمين العام، عبد الله باتيلي، اليوم السبت، وفداً من لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، بمقر البعثة في طرابلس.
وقالت البعثة الأممية، إن باتيلي شدّد التأكيد على أهمية دور اللجنة ومسؤولياتها في إصدار القوانين اللازمة لإجراء انتخابات شاملة في ليبيا.
2/1 استقبل الممثل الخاص للأمين العام السيد عبد اللهِ باتيلي @Bathily_UNSMIL وفداً من لجنة 6+6 بمقر البعثة في طرابلس. وشدّد السيد باتيلي التأكيد على أهمية دور اللجنة ومسؤولياتها في إصدار القوانين اللازمة لإجراء انتخابات شاملة في ليبيا. pic.twitter.com/mELAoDJ8EG
— UNSMIL (@UNSMILibya) May 13, 2023
وأضافت، أن بمعية الفريق الفني المكلّف من البعثة، تبادل الممثل الخاص للأمين العام الآراء مع أعضاء اللجنة 6+6 الحاضرين حول القضايا المتعلقة بإنجاز الإطار التشريعي للانتخابات.
وقالت إن باتيلي، جدّد عرض البعثة لتقديم كل دعم ممكن لتمكين اللجنة من إنجاز مهامها في أقرب الآجال.
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