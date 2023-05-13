باتيلي يلتقي وفدًا من لجنة 6+6 ويعرض تقديم الدعم لها لإنجاز مهامها في أقرب وقت

أخبار ليبيا 24

استقبل الممثل الخاص للأمين العام، عبد الله باتيلي، اليوم السبت، وفداً من لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، بمقر البعثة في طرابلس.

وقالت البعثة الأممية، إن باتيلي شدّد التأكيد على أهمية دور اللجنة ومسؤولياتها في إصدار القوانين اللازمة لإجراء انتخابات شاملة في ليبيا.

2/1 استقبل الممثل الخاص للأمين العام السيد عبد اللهِ باتيلي @Bathily_UNSMIL وفداً من لجنة 6+6 بمقر البعثة في طرابلس. وشدّد السيد باتيلي التأكيد على أهمية دور اللجنة ومسؤولياتها في إصدار القوانين اللازمة لإجراء انتخابات شاملة في ليبيا. pic.twitter.com/mELAoDJ8EG — UNSMIL (@UNSMILibya) May 13, 2023

وأضافت، أن بمعية الفريق الفني المكلّف من البعثة، تبادل الممثل الخاص للأمين العام الآراء مع أعضاء اللجنة 6+6 الحاضرين حول القضايا المتعلقة بإنجاز الإطار التشريعي للانتخابات.

وقالت إن باتيلي، جدّد عرض البعثة لتقديم كل دعم ممكن لتمكين اللجنة من إنجاز مهامها في أقرب الآجال.