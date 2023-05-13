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باتيلي يلتقي وفدًا من لجنة 6+6 ويعرض تقديم الدعم لها لإنجاز مهامها في أقرب وقت

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

استقبل الممثل الخاص للأمين العام، عبد الله باتيلي، اليوم السبت، وفداً من لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، بمقر البعثة في طرابلس.

وقالت البعثة الأممية، إن باتيلي شدّد التأكيد على أهمية دور اللجنة ومسؤولياتها في إصدار القوانين اللازمة لإجراء انتخابات شاملة في ليبيا.

وأضافت، أن بمعية الفريق الفني المكلّف من البعثة، تبادل الممثل الخاص للأمين العام الآراء مع أعضاء اللجنة 6+6 الحاضرين حول القضايا المتعلقة بإنجاز الإطار التشريعي للانتخابات.

وقالت إن باتيلي، جدّد عرض البعثة لتقديم كل دعم ممكن لتمكين اللجنة من إنجاز مهامها في أقرب الآجال.

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اخبار ليبيا 24

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