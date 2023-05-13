| “الأرصاد الجوية” يتوقع انخفاض درجات الحرارة في المنطقة الغربية

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2023/05/13 على الساعة 20:04

: أكد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد الجوية، محي الدين رمضان، اليوم السبت، أن التوقعات تشير إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يوم غد الأحد في مدن المنطقة الغربية وخاصة الساحلية.

وأضاف رمضان، في تصريح إعلامي، أن درجات الحرارة بالمنطقة الغربية ستواصل الانخفاض يوم الاثنين مع تكاثف السحب وسقوط أمطار محدودة، مشيرا إلى “استمرار المنخفض الصحراوي على المنطقة الغربية الذي تصحبه رياح نشطة مثيرة للأتربة، مع ارتفاع في درجات الحرارة على المنطقة الشرقية”.

وفيما يتعلق بالمنطقة الجنوبية، توقع المركز “استمرار الأجواء الصيفية على المنطقة الجنوبية بحيث تتراوح درجات الحرارة من 35 إلى 40 درجة مئوية”، حسب تصريحه.