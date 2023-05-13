مشيرب: إن لم تتدخل الحكومة فورًا لإيقاف الفتنة داخل المساجد فسنعتبرها مشاركة فيها

ليبيا – قال خطيب مسجد بن نابي في طرابلس والعضو السابق بالجماعة الليبية المقاتلة عبد الرزاق مشيرب،إن الفتنة داخل المساجد أمر يفتت الأكباد ويمزق القلوب.

مشيرب وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،أضاف:” بعد الذي نراه يحدث في مساجدنا من فتنة وفرقة وتحزب وتقاتل وتمزيق للنسيج الديني والمجتمعي،أقولها وبكل قوة إن لم تتدخل الحكومة فورا لإيقاف هذا النزيف وإصلاح الأمر ووقف الفتنة فإننا نعتبرها مسؤولة مباشرة عنها ومشاركة فيها وسنحاسبها على ذلك وما يمكن أن ينتج عنه من كوارث في الدنيا وبين يدي الله “.