احتفالية بديوان الحكومة الليبية برعاية الزادمة لتكريم الإعلاميين

الوطن| متابعات

استقبل وزير العمل والتأهيل في الحكومة الليبية عبد الله ارحومة، نائب رئيس مجلس الوزراء سالم الزادمة ووزير الخارجية والتعاون الدولي حافظ قدور في ديوان الوزارة في سرت، للمشاركة في تكريم الإعلاميين ومراسلي القنوات الفضائية.

وخلال الزيارة تم الاطلاع على ما يحتويه الديوان من مكاتب وإدارات وما يحتاجه المقر من صيانة ليضم جميع الإدارات والأقسام للقيام بعملها بالصورة المطلوبة.

كما شهد الحضور الاحتفالية التي نظمتها الوزارة لتكريم الشخصيات الفاعلة والإعلاميين ومراسلي القنوات الفضائية.