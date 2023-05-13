المقري: الليبيون ينتظرون سقوط أردوغان

قال عبد الله ميلاد المقري الكاتب والمحلل السياسي الليبي إن انتظار سقوط أردوغان مجرم الحرب حدث

ينتظر الليبيون في هذه اللحظات واهتمامهم في اتجاه تركيا لمتابعة الانتخابات التركية وينتظرون سقوط الاهوج أردوغان الذي كان جزء فاعل من المؤامرة على الشعب الليبي وقواته تحتل الآن العاصمة طرابلس وتمتد في عدد من القواعد العسكرية من مصراتة إلى الوطية.

أضاف قائلًا على فيسبوك: “كما ينتظر العراقيون ان يكون نفس المصير لهذا المجرم الذي عطش العراقين ومنع عنهم مصبات المياه وايضا ادخل الدواعش الى العراق ويقوم بالعدوان على شمال العراق، ايضا كما يفرح السوريون الوطنيون بان تكون الانتخابات التي سيعلن عن نتائجها غدا اخر وجود لهذا المجرم الاخواني في السلطة وقد دمر بلادهم ولمدة 12 سنة وهو يعتدي ويحتل مناطق سورية في شمال وشرق سورية”.

وتابع: “من تركيا تنطلق الميليشيات الارهابية كما ان تركيا في وجوده في السلطة كانت مقر جالب لمرور المرتزقة من اوربا وشمال ووسط افريقيا الى الاراضي السورية في محاربة الجيش العربي السوري البطل، وهكذا ينتظر العرب والقوى التركية المعارضة بسقوطه وهزيمته وحزبه الاخواني في هذه الانتخابات التي ستجري الاثنين صباحا بعد 20 سنة من التآمر على العرب وأمنهم القومي وهو الداعم القوي لتنظيم الاخوان المسلمين ومكوناته الارهابية التي تشارك معه امريكا والغرب في انهاء الوجود العربي في ارضه واقليمه”.