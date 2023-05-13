إعصار موكا يهدد أكبر مخيم للاجئين في العالم وتحذيرات من كارثة محتملة

كارثة طبيعية باتت تُهدد أكبر مخيمٍ للاجئين في العالم، وذلك بالتزامن مع تحرك إعصار موكا نحو سواحل شرق بنغلاديش وميانمار، حاملاً معه الأمطار الغزيرة، والرياح العاتية التي قد تتجاوز سرعتها 170 كم/ساعة.

وتزداد المخاوف من التأثيرات المباشرة للإعصار على نحو مليون لاجئ من الروهينغا وآخرين من سكان المناطق المنخفضة، وقد أصدرت بنغلاديش وميانمار أوامر لمئات الآلاف من السكان بإخلاء منازلهم قبل هبوب الإعصار القوي الذي من المتوقع أن يضرب الدولتين عصر غد الأحد.

وحذرت منظمة الأرصاد الجوية العالمية، وهي إحدى وكالات الأمم المتحدة، من هطول أمطار غزيرة، ومن فيضانات وانهيارات أرضية قد تطول “مئات الآلاف من أكثر الأشخاص ضعفا في العالم”، وبينهم لاجئو الروهينغا في بنغلاديش، و6 ملايين شخص في حاجة للمساعدة الإنسانية بولاية راخين في ميانمار المجاورة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه يتوقع أن يشق اعصار موكا طريقا عبر ولاية راخين في ميانمار ومنطقة شمال غرب ميانمار، حيث يعيش 6 ملايين نسمة في حاجة للمساعدات الإنسانية إلى جانب 1.2 مليون نازح.

وقال محمد شمس الدجى، وهو أحد المسؤولين الحكوميين المعنيين بشؤون اللاجئين في بنغلاديش، “نركز على إنقاذ الأرواح.. سيتم إجلاء المعرضين لخطر الانهيارات الأرضية”.

يشار إلى أن العواصف أمر معتاد بالمنطقة في هذا الوقت من العام، ولكن الإعصار موكا يأتي في وقت يحظى فيه بانتباه متزايد للطقس المتطرف، بعدما شهدت أجزاء من آسيا موجة حار شديدة خلال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار العام الجاري.(

طقس العرب)