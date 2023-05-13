نجلاء المنقوش تجري زيارة إلى البحرين ضمن جولة دولية قُبيل انعقاد القمة العربية في جدة

أخبار ليبيا 24

وصلت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، اليوم السبت إلى البحرين في زيارة رسمية، ضمن جولة قُبيل عقد القمة العربية بمدينة جدة السعودية يوم 19 مايو الجاري. وكان في استقبالها نظيرها البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وقالت الخارجية، إن الجانبان عقدا لقاءً ثنائيًا بحضور عدد من المسؤولين بالبلدين، وتم خلاله التأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين ليبيا والبحرين.

وأضافت، أنهما تناولا سبل تنمية التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومنها التدريب الدبلوماسي؛ كما تطرّق اللقاء إلى آخر تطورات القضايا العربية والإقليمية بالمنطقة.

وقالت الخارجية، إن “هذه الزيارة تأتي ضمن جولة تقوم بها المنقوش قُبيل انعقاد القمة العربية بمدينة جدة، لعدة دول تهدف إلى تنسيق ودعم الجهود والمواقف العربية المشتركة تجاه الملفات والتحديات التي يشهدها المحيط العربي والإقليمي خاصة في السودان الشقيق؛ بالإضافة إلى حشد الدعم العربي لإجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا، والحفاظ على الاجماع العربي الداعم لاستقرار ليبيا”.